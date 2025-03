Beide Unternehmen seien solide aufgestellt und es sei interessant, dass die Spekulationen seit dem Einstieg von Cevian bei Baloise regelmässig auftauchten, so der Analyst weiter. Es bestehe die Möglichkeit, dass Cevian die Baloise dazu bringen wolle, ihr Auslandgeschäft und das Lebensversicherungsgeschäft in der Schweiz zu verkaufen, so der ZKB-Experte weiter. Damit würde viel Kapital freigesetzt, das an die Aktionäre ausgeschüttet werden könnte.