Der Aktionärsgewinn lag in den ersten sechs Monaten des Jahres um 4,2 Prozent tiefer bei 205,7 Millionen Franken, wie die Baloise am Mittwoch mitteilte. Der Rückgang sei hauptsächlich getrieben durch tiefere Gewinne im Lebengeschäft sowie durch höhere Kosten und negative Währungseffekte, heisst es in der Mitteilung. Der Basler Versicherer legt seine Zahlen allerdings erstmals nach den neuen Rechnungslegungsstandards IFRS 17/9, entsprechend wurden die Vorjahreswerte revidiert.