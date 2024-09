Leichtes Wachstum

Das Geschäftsvolumen des Versicherungskonzerns sank leicht um 0,9 Prozent auf 5,29 Milliarden Franken. In Lokalwährungen hätte eine leichter Anstieg von 0,3 Prozent resultiert, wie es weiter hiess. Die Nichtlebensparte wuchs mit 3,2 Prozent und im Lebengeschäft ging das Volumen um 5,1 Prozent zurück. Das Wachstum von teilautonomen Lösungen in der beruflichen Vorsorge wird dabei nur teilweise in der Prämienentwicklung abgebildet.