In der BIZ mit Sitz in Basel sind die wichtigsten Notenbanken der Welt zusammengeschlossen. Ihre Einschätzungen gelten daher als wichtiger Gradmesser für die Überlegungen der führenden Geldpolitiker. In ihrem Bericht warnt die Organisation eindringlich vor der weltweit steigenden Staatsverschuldung. «Dieser Trend kann nicht so weitergehen», sagte der frühere mexikanische Zentralbankchef Carstens. Zudem trügen die Alterung der Bevölkerung, der Klimawandel und Probleme in den Lieferketten zu einem unbeständigeren Umfeld bei.