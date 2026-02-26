Der Verwaltungsrat habe sich organisiert, um «die Lage unabhängig zu ‌beobachten», teilte das Geldhaus am Mittwochabend mit. ‌Zudem habe die Bank ​die «notwendigen Massnahmen zum Schutz der Interessen ihrer Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre» ergriffen. Ariane de Rothschild habe sich in dieser Woche an Kunden und Mitarbeiter gewandt, um sie von der Stärke ‌der Gruppe zu überzeugen. Das Institut verzeichnete nach eigenen Angaben im Jahr 2026 Nettozuflüsse von mehr als fünf Milliarden ​Franken, die seit Januar «besonders stark» geblieben seien.