EFG sammelte bei reichen Privatkunden netto 5,7 ​Milliarden Franken an neuen Geldern ein. Gutes ​Wachstum verbuchte die Bank insbesondere ​in Kontinentaleuropa, dem Nahen Osten und der Region Asien/Pazifik. Auf das ‌Jahr hochgerechnet entspreche dies einer Wachstumsrate von 6,2 Prozent. Dies liegt leicht über den jährlich angestrebten vier bis ​sechs ​Prozent. Rivale Julius Bär hatte ⁠am Vortag ein Plus von ​2,2 Prozent gemeldet. Der ⁠grösste reine Vermögensverwalter für Reiche und Superreiche der ‌Schweiz ist dabei, sich von Kunden aus Hochrisiko-Ländern oder sensiblen Branchen zu trennen, die dem ‌Institut Probleme eintragen könnten. EFG-Konzernchef Giorgio Pradelli ​bestätigte die mittelfristigen Ziele.