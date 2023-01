Es gebe derzeit täglich "tausende" Eröffnungen bei dem Tagesgeldkonto, erklärte Marcel Becker, Chef des Private Bankings Deutschland bei BNP, bei einer Veranstaltung am Dienstag in Frankfurt. Die Consorsbank zahlt Einlegern zeitlich befristet einen Zins von 2,1 Prozent pro Jahr und ist damit in Ranglisten für Tagesgeld ganz vorne zu finden.