Ein Teil der in Griechenland gewaschenen Bestechungsgelder floss auf Konten eines Strohmanns und Cousins von Tsochatzopoulos bei der Bank Morgan Stanley in der Schweiz, hiess es weiter. Während des relevanten Zeitraums im Jahr 2010 erbrachte die Bank mit Sitz in Zürich hauptsächlich private Bankdienstleistungen in der Schweiz.