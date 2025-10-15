Damit wurde die eigene Prognose eines Anstiegs von zehn bis 15 Prozent weit übertroffen. Der Nettogewinn kletterte in den drei Monaten bis Ende September auf 8,5 Milliarden Dollar oder 1,06 Dollar je Aktie. Im Vorjahreszeitraum waren es 6,9 Milliarden Dollar oder 81 Cent je Aktie gewesen.