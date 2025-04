Die FDIC hatte die zweitgrösste Bank der USA beschuldigt, zu niedrige Beiträge an den US- Einlagensicherungsfonds gezahlt zu haben. In einer am Montag veröffentlichten Entscheidung gab die US-Bezirksrichterin Loren AliKhan der Finanzaufsichtsbehörde in dem langjährigen Rechtsstreit recht.