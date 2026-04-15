Der steuerpflichtige Zinsüberschuss in den ersten drei Monaten des Jahres stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um neun Prozent auf 15,7 Milliarden Dollar, wie die Bank of America am Mittwoch in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) mitteilte. Er fiel damit höher aus, als von Analysten erwartet. Unter dem Strich verdiente das Institut mit 8,6 Milliarden Dollar (7,3 Mrd Euro) rund 17 Prozent mehr. Die Aktie legte im frühen US-Handel zuletzt um zwei Prozent zu.