«Wir bleiben ⁠zwar bei unseren früheren Aussagen in den Gerichtsunterlagen zu diesem ‌Fall, wonach die Bank of ‌America keine Verbrechen im ​Zusammenhang mit sexuellem Menschenhandel begünstigt hat, aber diese Einigung erlaubt es uns, die Angelegenheit hinter uns zu lassen und hilft den Klägerinnen, damit abzuschliessen», teilte ‌Bank of America am Freitag (Ortszeit) mit. Die Frauen hatten der zweitgrössten US-Bank vorgeworfen, verdächtige Finanztransaktionen im Zusammenhang mit Epstein ignoriert ​zu haben.