Der Schweizer Markt hat sich in den letzten zwei Jahren um 15 Prozent schlechter entwickelt hat als der breitere europäische Markt. Der Hauptgrund dafür sei das starke weltweite Wirtschaftswachstum, das die Risikoprämien für Investitionen auf ein sehr niedriges Niveau gesenkt habe, begründet die Bank of America (BofA). Dieses Umfeld habe jedoch dazu geführt, dass defensive Sektoren wie Nahrungsmittel, Getränke und Pharma – die in der Schweiz besonders wichtig sind – im Vergleich zu anderen Branchen deutlich an Wert verloren haben, so die Experten weiter.