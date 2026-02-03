Der starke Kursanstieg der Aktie nach den Jahreszahlen dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass Swatch in den vergangenen drei Jahren kumuliert rund 330 Millionen Franken an Free Cashflow verbrannt habe, schreibt Analyst Jean-Philippe Bertschy. Für eine nachhaltige Erholung des Aktienkurses brauche es eine Normalisierung der Absatzvolumen, höhere industrielle Effizienz, eine verbesserter Produkte-Mix sowie eine deutlich stärkere Cashflow-Generierung, so der Experte.