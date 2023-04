Während das zweitgrösste US-Geldinstitut Bank of America im ersten Quartal kräftigen Rückenwind von der Zinswende der US-Notenbank bekommen hat, hat der Rivale Goldman Sachs die Flaute im Investmentbanking einmal mehr zu spüren bekommen. Der Gewinn der breit aufgestellten Bank of America stieg von Januar bis März im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent auf 7,66 Milliarden Dollar, wie das Geldhaus am Dienstag bekanntgab. Bei der auf das Investmentbanking spezialisierten Goldman Sachs fiel der Gewinn dagegen um 19 Prozent auf 3,09 Milliarden Dollar.