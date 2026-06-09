Innerhalb des Technologiesektors war die Differenz zwischen den besten und schlechtesten 20 Prozent der Aktien so gross wie seit Februar 2000 nicht mehr, sagte Subramanian. Die starke Entwicklung des S&P 500 habe zudem «interne Spannungen verdeckt». So stieg der Abstand zwischen den Renditen der besten und schlechtesten 10 Prozent der Indexmitglieder in den vergangenen drei Monaten auf den höchsten Stand seit der Zeit nach der Covid-Pandemie. Dabei verwies sie auf Daten von 1986 bis Mai.