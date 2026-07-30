Die Bank of England (BoE) beliess den geldpolitischen Schlüsselsatz am Donnerstag bei ‌3,75 Prozent. ⁠Die Entscheidung wurde jedoch nicht einmütig getroffen: Sie fiel mit sechs zu drei Stimmen. Von ⁠Reuters befragte Experten hatten nur mit zwei Abweichlern gerechnet, die für eine Erhöhung sind. Catherine Mann, die bereits ‌Anfang des Monats Bedenken hinsichtlich des geldpolitischen Kurses geäussert hatte, stimmte ‌gemeinsam mit Megan Greene und Chefvolkswirt Huw ​Pill für eine Anhebung auf 4,0 Prozent. Die Beibehaltung des Leitzinses ist aus Sicht von Notenbankchef Andrew Bailey jedoch angemessen. Er verwies unter anderem darauf, dass die Inflationsaussichten «unter dem Strich» günstiger seien.