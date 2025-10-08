Der Finanzpolitische Ausschuss wird von BoE-Chef Andrew Bailey geleitet und konzentriert sich auf Risiken für die Finanzstabilität. Bailey äusserte bereits im vergangenen Monat vor dem britischen Parlament seine Sorgen mit Blick auf die Unabhängigkeit der US-Notenbank. US-Präsident Donald Trump hat die Fed wiederholt zu Zinssenkungen aufgefordert und versucht, Direktoriumsmitglied Lisa Cook zu entlassen. Zudem hat er jüngst mit Stephen Miran einen engen Vertrauten und Befürworter kräftiger Zinssenkungen im Fed-Direktorium platziert.