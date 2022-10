Inflationsgebundene Anleihen waren am Montag am stärksten vom Ausverkauf am Anleihemarkt betroffen: Die Rendite 10-jähriger Papiere stieg um 64 Basispunkte, ein Rekordwert in Daten, die bis 1992 zurückreichen. Der Renditeanstieg bei Linkern war damit mehr als doppelt so stark wie bei konventionellen Anleihen.