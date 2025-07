Die japanische Notenbank Bank of Japan hat ihren Leitzins von 0,50 Prozent am Donnerstag beibehalten. Von Reuters befragte Experten hatten dies erwartet. Die japanische Notenbank (BoJ) stellte weitere Zinserhöhungen in Aussicht, wies jedoch zugleich auf konjunkturelle Risiken durch die internationale Handelspolitik hin. In dem am Donnerstag veröffentlichten Quartalsbericht der Bank hiess es, die Währungshüter würden den Leitzins weiter anheben, falls sich Wirtschaft und Preise wie prognostiziert entwickelten. Ziel sei es, das Inflationsziel von zwei Prozent nachhaltig und stabil zu erreichen.