Anders als Europa und die USA hat die viertgrösste Wirtschaftsmacht der Welt keine übermässige Teuerungswelle hinter sich. Vielmehr steckte das Land lange Zeit in einer Phase der Deflation, in der sinkende Preise und Löhne die Wirtschaft in einer Abwärtsspirale am Boden hielten. Die von der Notenbank genau beobachtete Kernrate der Verbraucherpreise, bei der Kosten für verderbliche Lebensmittel aussen vor bleiben, erreichte im August 2,8 Prozent und stieg damit den vierten Monat in Folge.