Die Bank of Japan (BoJ) hatte die Zinsen zuletzt im Januar erhöht. In einer intern umstrittenen Entscheidung hielt sie im September still. Doch stimmten zwei Währungshüter für eine Erhöhung. Manche Experten interpretierten dies als Vorzeichen, dass die Notenbank bald auf Straffungskurs gehen könnte. Die neue Finanzministerin Satsuki Katayama will einen engen Draht zur japanischen Notenbank, um eine wirksame Wirtschafts- und Geldpolitik zu gewährleisten. Den Zeitpunkt für eine mögliche Zinserhöhung will die Politikerin jedoch der Zentralbank überlassen.