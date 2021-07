"Wir werden ab September schrittweise in die Büros zurückkehren und im vierten Quartal ein Pilotprojekt durchführen, um im nächsten Jahr nachhaltig hybrid arbeiten zu können", so der Group Operating Officer der UniCredit, Ranieri de Marchis, in einem Interview mit Bloomberg News.

Der Plan sieht vor, dass Arbeitskräfte in der Verwaltung und den Zentralen freiwillig bis zu zwei Tage pro Woche im Homeoffice arbeiten können. Filialmitarbeiter können demnach maximal einen Tag pro Woche von zuhause arbeiten. Die finalen Vereinbarungen hängen noch ab vom weiteren Verlauf der Pandemie und von den spezifischen Bedingungen in den Ländern, in denen UniCredit vertreten ist.

Homeoffice auf der ganzen Welt

Banken auf der ganzen Welt stellen sich darauf ein, dass ihre Mitarbeiter mehr flexible Arbeitsregelungen wollen. Die Deutsche Bank und die Citigroup haben zuletzt angekündigt, nach der Pandemie mehr Heimarbeit zuzulassen. Einige Investmentbanken wie etwa die Goldman Sachs drängen hingegen stärker auf Rückkehr in die Büros.

Boris Scukanec-Hopinski, COO der Tochter HypoVereinsbank, bestätigte, dass die Regelungen weitestgehend auch in Deutschland umgesetzt werden. "Eine Mischung aus Remote Working und persönlichem Austausch hat sich bewährt", erklärte er gegenüber Bloomberg.

Bei der Bank Austria ist das laut Sprecher Matthias Raftl ebenfalls geplant. In Wien habe man bereits vor der Pandemie nach dem Umzug in die neue Firmenzentrale das Homeoffice deutlich ausgebaut und deswegen letztes Jahr schnell umstellen können.

UniCredits neuer Chef Andrea Orcel, der am 15. April die Bank übernommen hat, will im zweiten Halbjahr seine strategische Vision für die Bank erläutern.

Mehr Platz

UniCredit plant die Büroräume entsprechend den neuen Plänen umzugestalten. Voraussichtlich wird es weniger fest zugeteilte Schreibtische geben, aber mehr Platz für jeden einzelnen Mitarbeiter und für zusätzliche Gemeinschaftsräume, so de Marchis.

"Es geht nicht um Einsparungen oder darum, unsere Gebäude zu verkleinern", sagt de Marchis. "Es geht darum, eine neue, nachhaltige Arbeitsweise zu kreieren. Sollten wir am Ende feststellen, dass wir mehr Platz haben als wir brauchen, dann schauen wir uns das dann an."

Die Heimarbeit ist freiwillig, allerdings wird die konkrete Umsetzung mit dem Management geplant und wird auf den Erfordernissen der Bank basieren. Während die generelle Zielquote 40 Prozent beträgt, wird jeder Fall einzeln entschieden, so de Marchis.

Maximale Kapazität 50 Prozent

UniCredits Zentrale ist Mailand, im Herzen jener Provinz, die letztes Jahr das Epizentrum der Corona-Pandemie war. Im Schnitt arbeitet derzeit ein Viertel der Belegschaft im Büro, die maximale Kapazität ist noch mit 50 Prozent festgesetzt. Ausser in Deutschland und Österreich ist die UniCredit stark in osteuropäischen Ländern wie Russland, Tschechien und der Slowakei, Kroatien und Serbien vertreten.

"Die Pandemie hat unsere Gewohnheiten und unsere Arbeitsweise geändert", so de Marchis. "Allgemein gesprochen, flexible Arbeitsmodelle hatten in der Vergangenheit vielleicht ein gewisses Stigma - in Zukunft werden sie die neue Normalität sein."

(Bloomberg)