Dies signalisierte Notenbankchef Andrew Bailey am Montagabend in einer Rede an der London School of Economics (LSE): "Wir müssen sehr wachsam gegenüber allen Anzeichen anhaltenden Inflationsdrucks sein", warnte der oberste britische Währungshüter und fügte an: "Wenn sie sich zeigen, wäre eine weitere geldpolitische Straffung erforderlich." Die Notenbank werde sich von den jüngsten Bankenturbulenzen nicht von ihrem "eigenen wichtigen Auftrag" abbringen lassen, die Inflation zum Zielwert zu bringen.