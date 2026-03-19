«Angesichts der zunehmenden Spannungen im Nahen Osten waren die globalen Märkte ‌volatil», erklärten die Währungshüter in einer Mitteilung zur Bekanntgabe der Entscheidung. Steigende Ölpreise würden ​die Verbraucherinflation voraussichtlich erhöhen. Die ​Entscheidung war weithin so erwartet ​worden, nachdem die Zentralbank den Zins erst ‌im Dezember von 0,50 Prozent auf das aktuelle Niveau angehoben hatte.