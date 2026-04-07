Der Schweizer Vermögensverwalter Vontobel eröffnet ‌2026 ⁠eine neue Niederlassung in Düsseldorf, ⁠um vermögende Privatkunden und Family Offices ‌aus Nordrhein-Westfalen ‌zu betreuen. ​Deutschland sei ein zentraler Markt in Europa, erklärten die Co-Firmenchefs Christel Rendu de Lint ‌und Georg Schubiger am Dienstag in einer Mitteilung.

Nordrhein-Westfalen zähle ​mit zahlreichen mittelständischen und ​grossen Unternehmen ​zu den wichtigsten und dynamischsten ‌Regionen des Landes. Derzeit würden private Kunden in Deutschland ​über ​die Niederlassungen ⁠in München und ​Hamburg von rund ⁠20 Anlageexperten betreut. 

(Reuters)