Der Schweizer Vermögensverwalter Vontobel eröffnet ‌2026 ⁠eine neue Niederlassung in Düsseldorf, ⁠um vermögende Privatkunden und Family Offices ‌aus Nordrhein-Westfalen ‌zu betreuen. ​Deutschland sei ein zentraler Markt in Europa, erklärten die Co-Firmenchefs Christel Rendu de Lint ‌und Georg Schubiger am Dienstag in einer Mitteilung.