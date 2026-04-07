Der Schweizer Vermögensverwalter Vontobel eröffnet 2026 eine neue Niederlassung in Düsseldorf, um vermögende Privatkunden und Family Offices aus Nordrhein-Westfalen zu betreuen. Deutschland sei ein zentraler Markt in Europa, erklärten die Co-Firmenchefs Christel Rendu de Lint und Georg Schubiger am Dienstag in einer Mitteilung.
Nordrhein-Westfalen zähle mit zahlreichen mittelständischen und grossen Unternehmen zu den wichtigsten und dynamischsten Regionen des Landes. Derzeit würden private Kunden in Deutschland über die Niederlassungen in München und Hamburg von rund 20 Anlageexperten betreut.
(Reuters)