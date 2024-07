Weniger optimistisch ist der Experte von Goldman Sachs. Er senkte das Kursziel am Donnerstag für Schindler auf 206 von 208 Franken. Die Einstufung lautet weiterhin "Neutral". Während sich die wirtschaftliche Lage in den meisten Regionen stabilisiert habe, insbesondere in Europa, zeige sich in den USA eine leichte Verlangsamung des Wirtschaftswachstums, schreibt die zuständige Analystin. Ihre EPS-Schätzungen für Schindler hat sie für die Jahre 2024 bis 2026 gesenkt.