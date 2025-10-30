Abflüsse bei Aktienanlagen hätten Zuflüsse bei Anleihen überwogen. Im dritten Quartal beliefen sich die Abflüsse bei Institutional Clients auf 0,2 Milliarden Franken. Im zweiten Standbein Private Clients lief es weiter rund. Vermögende Privatkunden vertrauten Vontobel 4,7 Milliarden Franken an.
Auf das Jahr hochgerechnet belief sich die Wachstumsrate in dem Geschäft damit auf 5,7 Prozent und erreichte das obere Ende der Zielspanne von vier bis sechs Prozent. Bis Ende September kletterten die verwalteten Vermögen konzernweit auf 239,7 Milliarden Franken von 229,1 Milliarden Ende 2024. Grösster Treiber des Anstiegs war die positive Marktperformance, dazu kamen die Nettoneugelder und die Übernahme der Kunden der IHAG-Privatbank.
Cosmofunding an ZKB verkauft
Weiter verkauft die Bank ihre digitale Finanzierungsplattform cosmofunding an die Zürcher Kantonalbank (ZKB). Damit wolle Vontobel das Geschäftsportfolio schärfen, teilte das Institut am Donnerstag mit. Im Rahmen der Transaktion würden die Mitarbeiter, die Technologie und die Kundenbeziehungen an die ZKB übertragen. Der Abschluss des Geschäfts werde für das erste Quartal 2026 erwartet.
Die 2018 gegründete Plattform für Privatplatzierungen, öffentliche Anleihen und Darlehen hat nach Unternehmensangaben seit ihrer Gründung ein Finanzierungsvolumen von über 50 Milliarden Franken erzielt.
(Reuters)