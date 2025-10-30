Auf das Jahr hochgerechnet belief sich die Wachstumsrate in dem Geschäft damit auf 5,7 Prozent und erreichte das obere Ende der Zielspanne von vier bis sechs Prozent. Bis Ende September kletterten die verwalteten Vermögen konzernweit auf 239,7 Milliarden Franken von 229,1 Milliarden Ende 2024. Grösster Treiber des Anstiegs war die positive Marktperformance, dazu kamen die Nettoneugelder und die Übernahme der Kunden der IHAG-Privatbank.