«Das Management um CEO Andreas Berger hat hervorragende Arbeit geleistet, um Swiss Re zu einem widerstandsfähigeren Unternehmen zu machen», hält der Analyst weiter fest. Ein gutes Beispiel für Widerstandsfähigkeit seien die letzten vier Jahre gewesen, in denen Swiss Re ihre Annahmen für Schadenrückstellungen um durchschnittlich 10 Prozent pro Jahr erhöhte, während die Inflation im Durchschnitt um 3 Prozent stieg.