Die Bank Vontobel hat 2025 überraschend gut verdient. Dank Kostensenkungen ‌und einem ‌florierenden Geschäft mit strukturierten Produkten kletterte der Gewinn um fünf Prozent auf 280 Millionen Franken, wie das Schweizer Institut am Freitag mitteilte. Analysten hatten in einer von der Gesellschaft selbst erhobenen ​Umfrage dagegen mit einem Rückgang auf 242 Millionen Franken ‌gerechnet. Den Kosten-Ertrags-Satz verbesserte das Geldhaus auf ‌74,2 (Vorjahr 74,7) Prozent und näherte sich damit dem Zielwert von unter 72 Prozent an. «2025 war ein erfolgreiches Jahr für Vontobel, trotz des zweifachen Gegenwinds aus niedrigeren Zinsen und einem schwächeren US-Dollar», erklärten die Co-Chefs Christel Rendu de Lint und Georg Schubiger. «Wir haben ⁠unsere Erträge gesteigert, unsere Kosten gesenkt und gleichzeitig weiter in Wachstumsbereiche investiert.»