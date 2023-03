In Zeiten hochschnellender Zinsen Banken im Portfolio zu halten, ist an den Finanzmärkten Standard, bedeuten diese tendenziell doch höhere Zinserträge und somit Schub für die Gewinne der Institute. Einen Strich durch diese Rechnung machte nun jedoch der Umstand, dass steigende Zinsen am Geldmarkt viele Sparer veranlassen, sich anderweitig bessere Angebote zu suchen.