Zeitpunkt steht nicht fest

Was die Einstellung für die Kundinnen und Kunden bedeutet, ist derzeit noch nicht ganz klar. Insbesondere steht der Zeitpunkt, zu dem sich Coop aus dem Angebot zurückzieht, laut der Mitteilung noch nicht fest. Bis auf weiteres gewährleiste der Detailhändler aber den Betrieb der Plattform und erbringe alle Leistungen in vollem Umfang, versichert Coop. Auch die GLKB betonte in einer separaten Mitteilung, dass das Vorsorgeangebot zunächst unverändert weitergeführt werde.