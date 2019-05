Die BKB werde im Zuge des Ausbaus des Kundenangebots an strukturierten Produkten in der Schweiz als siebte Emittentin die digitale Vertriebsplattform "deritrade MIP" (Multi Issuer Plattform) von Vontobel nutzen, teilten die beiden Banken am Montag mit.

Vontobel stelle die Produktionsplattform erstmals einem Dritten im "White-labelling" zur Verfügung. Damit könne die BKB künftig ihren Kunden in Sekundenschnelle ein verbindliches Produktangebot erstellen. Bereits heute gehöre die Kantonalbank zu den Schweizer Banken, die "deritrade MIP" den Kundenbetreuern zur Verfügung stelle.

Die Umsetzung der Zusammenarbeit sei bereits fortgeschritten: Der operative Start erfolge im Juli und umfasse in einer ersten Phase vier verschiedene Produkttypen auf Aktien.

(AWP)