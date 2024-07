«Die Gier und der Missbrauch an der Wall Street haben unsere Wirtschaft 2008 zum Einsturz gebracht. Ich werde gegen jede Gesetzgebung kämpfen, die die grossen Banken dereguliert.» Dieser Social-Media-Post von Kamala Harris aus dem Jahr 2018 könnte ein Fingerzeig darauf sein, was die Wall Street, Krypto-Unternehmen und andere Akteure am Finanzmarkt erwartet, sollte die 59-jährige Demokratin ins Weisse Haus einziehen. Auch bei US-Präsident Joe Biden steht die Finanzregulierung weit oben auf der Agenda - zum Leidwesen der Bankenbranche. Eine Präsidentin Harris dürfte diesen Kurs fortsetzen, erwarten Branchenexperten.