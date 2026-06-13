In der Hoffnung, einen Job in der Finanzbranche zu ergattern, verbringt Andre Bonnick, Student an der Universität Warwick, stundenlang damit, seine Aussagen zu proben. Er verwendet Schlüsselbegriffe aus Stellenausschreibungen, hält Augenkontakt – und folgt damit den Ratschlägen von Personalvermittlern. Doch Bonnick bereitet sich nicht auf ein Gespräch mit einem menschlichen Personalverantwortlichen vor, sondern auf die ersten Screening-Runden, die von KI-gestützter Software durchgeführt werden.
Da immer mehr Unternehmen auf KI setzen, müssen sich Studierende, die eine Karriere in Banken und Finanzdienstleistungen anstreben, darauf einstellen, dass sie bereits beim ersten Kontakt mit solcher Technologie konfrontiert werden. Selbst wenn sie diese Hürde nehmen, steht die Frage im Raum, ob ihre Jobs in den nächsten Jahren überhaupt noch von Menschen besetzt werden.
Die meisten Führungskräfte sind sich einig: Mit der Einführung von KI werden Stellen abgebaut. Jamie Dimon, der CEO von JPMorgan, sagte im Dezember, dass die Technologie «Arbeitsplätze überflüssig machen» werde. Jane Fraser, die Chefin von Citigroup, erklärte, dass einige Jobs «nicht mehr benötigt» würden, während John Waldron, Präsident von Goldman Sachs, Mitarbeiter als eine «menschliche Fliessbandarbeit» bezeichnete, die für Automatisierung prädestiniert sei. Bill Winters, CEO von Standard Chartered, brachte es auf den Punkt: «Es geht nicht um Kostensenkung, sondern darum, in manchen Fällen weniger wertvolles Humankapital durch Finanzkapital und die Investitionen zu ersetzen, die wir tätigen.» (Er entschuldigte sich später für diese Aussage.)
Angesichts dieser aktuellen Äusserungen sind die Mitarbeiter der Branche verunsichert, ob ihre Jobs sicher sind. Selbst für diejenigen in höheren Positionen wächst das Risiko, dass KI ihre Rollen irgendwann übernehmen könnte. Zwar haben Führungskräfte wie Dimon und CS Venkatakrishnan, CEO von Barclays, über Umschulungen und Weiterbildungen gesprochen, um bestimmte Jobs zu sichern. Doch wie das in der Praxis funktionieren soll, ist unklar, wie David Parsons, ein Arbeitsrechtler bei Mishcon de Reya, betont.
Ein Investmentbanker in den Vereinigten Arabischen Emiraten, der anonym bleiben möchte, scherzte, dass er in fünf bis zehn Jahren möglicherweise nicht mehr gebraucht werde, nachdem er Microsoft Copilot genutzt hatte, um kurzfristig einen Elevator Pitch für ein Kundentreffen zu erstellen.
«Es ist fair zu sagen, dass der Middle-Office-Bereich gefährdet ist», so Parsons. «Das ist der Unterschied bei dieser Welle der Automatisierung: Sie betrifft auch Jobs weiter oben in der Hierarchie.»
Studierende, die sich jahrzehntelang von der Stabilität und den hohen Gehältern der Finanzbranche angezogen fühlten, stellen nun fest, dass es für sie immer weniger Einstiegspositionen gibt. «Ich habe darüber nachgedacht, möglicherweise einen Master zu machen, um mir ein weiteres Jahr Zeit zu verschaffen, um mich um Jobs zu bewerben», sagte Bonnick.
Laut Debasish Patnaik, Senior Partner und Leiter von QuantumBlack, der KI-Beratungssparte von McKinsey, kürzen Banken die Einstellungsklassen für Junior-Analysten um bis zu zwei Drittel, während sie gleichzeitig etwa 62 Prozent ihres KI-Personals aus denselben Kohorten rekrutieren. Zwar werde die Anzahl der Absolventen, die eingestellt werden, «shrink» – also schrumpfen –, doch es sei unwahrscheinlich, dass Banken ganz auf sie verzichten, so Patnaik. «Banking ist ein Ausbildungsgeschäft. Die Junior-Analysten von heute sind die Geschäftsführer von morgen», erklärte er. «Seniorenurteile lassen sich nicht einfach von aussen einbringen.»
Gezielter Einsatz von KI
Derzeit versuchen Banken in der Regel, KI in bestimmten Bereichen einzusetzen, darunter Kundenservice sowie Überwachung von Transaktionen und Handelsgeschäften. «Anstatt nach einem allumfassenden, von agentenbasierter KI betriebenen Bankensystem zu suchen, werden wir in den nächsten Jahren vor allem einzelne, gezielte Anwendungsfälle sehen», sagte Antony Jenkins, ehemaliger CEO von Barclays und Gründer der Beratungsfirma 10x Banking Technologies Ltd.
Citigroup führt beispielsweise einen KI-gestützten, konversationsfähigen Avatars für das Vermögensmanagement ein, der Kunden finanzielle Ratschläge gibt. Der mehrsprachige Avatar kann etwa beraten, was zu tun ist, wenn Bankzertifikate fällig werden, oder wie man den Studienfonds für die Kinder verwaltet.
Barclays nutzt KI, um Telefongespräche mit menschlichem Kundenservice-Personal zu überwachen, was die Effizienz verbessert, ohne dass Jobs gefährdet sind, wie Venkatakrishnan Anfang dieses Jahres erklärte. Das Unternehmen gab im Februar bekannt, dass es seit der Einführung des Programms im Oktober Effizienzgewinne durch die Zusammenfassung von über acht Millionen Kundengesprächen durch generative KI erzielt habe.
Die Digitalbank Revolut hat kürzlich einen KI-Assistenten namens AIR in ihrer App eingeführt, der Kunden detaillierte Ausgabenanalysen liefert, etwa nach Kategorien wie Reisen oder lebensnotwendigen Ausgaben, oder die Einrichtung von Kartenkontrollen ermöglicht. «Unser Ziel ist es, das Finanzmanagement so einfach und natürlich wie das Versenden einer Nachricht zu gestalten», sagte Julia Ponomareva, Partnerin und General Manager für Kundenerlebnis und KI-Produkte bei Revolut.
Einstellungspraxis und Risiken
Einige Personalvermittler glauben, dass Banken bei der Einstellung und im Bewerbungsprozess nicht auf KI setzen werden. Obwohl sich Bonnick, der Student aus Warwick, auf Gespräche mit KI-Bots in Screening-Interviews vorbereitet, ist es laut Tom Lakin, Global Head of Future of Work bei der Personalberatung Robert Walters, unwahrscheinlich, dass Banken eine solche Technologie einsetzen werden, da die Risiken zu gross sind. Er fügte hinzu, dass mindestens ein Anbieter von Screening-Software im Jahr 2021 eine Komponente zur Gesichtsanalyse entfernt habe.
Gleichzeitig gibt es Bedenken hinsichtlich der Folgen von Stellenabbau in bestimmten Bereichen. «Wenn Sie einen grossen Teil Ihrer Junior-Mitarbeiter oder Verwaltungskräfte entlassen, die mehrheitlich Frauen sind, bestehen enorme Diskriminierungsrisiken», warnte Parsons. «Das ist ein unterschätztes Risiko.»
Zudem gibt es Zweifel, ob viele der bisher angekündigten Stellenstreichungen tatsächlich auf KI zurückzuführen sind. «Ich denke, viele Unternehmen haben zu viel Bürokratie, und sie könnten KI als Ausrede nutzen, um zu vertuschen, dass sie diese Leute von vornherein nicht hätten einstellen sollen», sagte Dimon auf dem China-Gipfel von JPMorgan im Mai.
Für viele gilt KI als Mittel, um lästige Routineaufgaben zu umgehen. Dennoch werden Präsentationsfolien und Bewertungsmodelle weiterhin als notwendige Lernwerkzeuge akzeptiert. Generell haben Absolventen jedoch Schwierigkeiten, in die Branche einzusteigen, wie Timothy Lee, Student an der Universität Warwick und Leiter der Business- und Finanzgesellschaft der Universität, erklärte. «Vor Covid stiegen die Klassengrössen stark an», sagte Lee, der selbst ein Jobangebot von Wells Fargo angenommen hat. «Als es den Banken gut ging, stellten sie mehr ein – jetzt müssen sie das nicht mehr.»
Einige Banken setzen ihre Pläne, Praktikanten und neue Mitarbeiter einzustellen, dennoch fort. Bank of America hat sich verpflichtet, die 2000 Sommerpraktikanten und weitere 2000 Festangestellte, die in diesem Monat in acht Geschäftsbereichen einsteigen, einzustellen. Dennoch möchte die Bank die Mitarbeiterzahl stabil halten und setzt auf KI, um die Effizienz zu steigern.
(Bloomberg/cash)