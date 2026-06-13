Die meisten Führungskräfte sind sich einig: Mit der Einführung von KI werden Stellen abgebaut. Jamie Dimon, der CEO von JPMorgan, sagte im Dezember, dass die Technologie «Arbeitsplätze überflüssig machen» werde. Jane Fraser, die Chefin von Citigroup, erklärte, dass einige Jobs «nicht mehr benötigt» würden, während John Waldron, Präsident von Goldman Sachs, Mitarbeiter als eine «menschliche Fliessbandarbeit» bezeichnete, die für Automatisierung prädestiniert sei. Bill Winters, CEO von Standard Chartered, brachte es auf den Punkt: «Es geht nicht um Kostensenkung, sondern darum, in manchen Fällen weniger wertvolles Humankapital durch Finanzkapital und die Investitionen zu ersetzen, die wir tätigen.» (Er entschuldigte sich später für diese Aussage.)