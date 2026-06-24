Die Fed bekräftigte zudem, die Ergebnisse in diesem Jahr nicht zur Anpassung der individuellen Kapitalpuffer ​der ​Banken heranzuziehen. Diese Vorgaben sollen erst ⁠im Anschluss an den Stresstest 2027 wieder ​aktualisiert werden, nachdem ⁠die Notenbank ihre Modelle infolge von Kritik aus der Finanzbranche überarbeitet ‌hat. Da die Puffer vorerst stabil bleiben, haben die Institute Planungssicherheit für mögliche Aktienrückkäufe oder Dividendenanpassungen. Analysten erwarten jedoch, ‌dass die Banken angesichts geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten zunächst ​vorsichtig agieren und auf die Umsetzung neuer Kapitalvorschriften warten werden.