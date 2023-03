Nach dem Kollaps der kalifornischen Silicon Valley Bank (SVB) und den dadurch ausgelösten Börsenturbulenzen sind sich Volkswirte führender Banken uneins hinsichtlich des anstehenden Zinsschritts der EZB. Während die US-Investmentbank Goldman Sachs weiter erwartet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag auf ihrer Zinssitzung wie in Aussicht gestellt, die Sätze um 0,50 Prozentpunkte anheben wird, ist sich die Deutsche Bank unsicher. Momentan scheine eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte wahrscheinlicher als die in Aussicht gestellte Erhöhung um einen halben Prozentpunkt, schrieben ihre Volkswirte am Donnerstag.