Abgesichert werde das Darlehen durch den Wert dieser Chips sowie durch Kundenverträge von Crux ‌AI. Zu den beteiligten Geldhäusern gehören Goldman Sachs, die Sumitomo Mitsui Banking Corp, Barclays, BNP Paribas und die ​Bank of Nova Scotia. Die genannten Unternehmen ​reagierten zunächst nicht auf Anfragen ​von Reuters.