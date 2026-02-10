«Europa weiss, was auf dem Spiel steht», sagt Hauptgeschäftsführer Heiner Herkenhoff. Er verweist auf Schätzungen der Europäischen Zentralbank (EZB), die den Investitionsbedarf in der EU für Verteidigung, Infrastruktur, Digitalisierung und den nachhaltigen Umbau der Wirtschaft bis 2031 auf mehr als fünf Billionen Euro beziffert habe. Herkenhoff fordert eine effizientere Regulierung und den Rückbau unnötiger Belastungen. «Stabilität bleibt zentral, aber Regulierung darf nicht zum Standortnachteil werden.»