Immer mehr Filialen von Schweizer Banken werden aufgrund der wegbleibenden Kundschaft und von Kosteneinsparungen geschlossen. Laut einer Studie der Hochschule Luzern (HSLU) haben die Finanzhäuser aber immer noch Spielraum, den Filialabbau voranzutreiben. Zu diesem Schluss kommt die am Dienstag veröffentlichte Retail-Banking-Studie 2025. Konkret wurden demnach seit 2019 insgesamt 323 Filialen geschlossen. Das ist rund jede neunte Niederlassung.