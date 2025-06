Während Gelder auf dem Privatkonto bereits heute meist keinen Zins abwerfen, gibt es für Spar- und Vorsorgegelder bei den meisten Instituten zumindest noch eine kleine Verzinsung. Ob dies so bleibt, dürfte sich wohl in den kommenden Tagen und Wochen entscheiden: In einer Umfrage der Nachrichtenagentur AWP bei einer Reihe von Instituten erklärten die meisten, dass sie nun zunächst die Situation analysieren wollten.