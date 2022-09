“Wir sehen eine ziemlich breite Kosteninflation”, sagte Ewen Stevenson am Montag auf einer Finanzdienstleistungskonferenz in New York. “Die Hälfte unserer Kostenbasis sind Festgehälter. Wir gehen davon aus, dass wir diese im Jahr ‘23 im Vergleich zu ‘22 noch einmal deutlich erhöhen müssen.”

Die HSBC drohe ihr Kostenziel im nächsten Jahr um etwa 500 Millionen Dollar zu verfehlen, so Stevenson. Während die Bank bestrebt sei, das Kostenwachstum auf 2 Prozent zu deckeln, zögen die bereinigten Kosten um 6 bis 7 Prozent an.

“Der einzige Weg, dies zu verhindern, besteht meiner Meinung nach darin, intern ziemlich brutal gegen die Kosten vorzugehen”, sagte er. Konzernchef Noel Quinn und er hätten “beide die Tendenz, sich auf die Kostenkontrolle zu konzentrieren und nicht auf das Ertragswachstum”, fügte Stevenso hinzu.

“Vieles hängt vom Engagement des CEO ab”, sagte Stevenson. “Er hat intern ziemlich deutlich gemacht, dass er das 2-Prozent-Kostenziel erreichen will. Solange er also jeden Tag mit diesem Gefühl aufwacht, habe ich das Gefühl, dass ich in einer guten Position bin.”

