«Als ob sie dafür nicht schon genug Gründe hätte,» fügte er hinzu. «Angesichts der Handels- und Marktturbulenzen, des stärkeren Euro und der Wachstumssorgen erwarten wir, dass die EZB die Zinsen am Donnerstag erneut um 0,25 Prozentpunkte senkt.» Den Umfrage-Ergebnissen zufolge fragten Unternehmen im ersten Quartal trotz der weiter gesunkenen Zinsen auch etwas weniger Kredite nach. Der Nachfragerückgang gehe insbesondere auf die Institute in Frankreich zurück, während Geldhäuser in Italien keine Veränderung und Banken in Deutschland und Spanien Zuwächse verzeichnet hätten, erklärte die EZB. Für das laufende zweite Jahresviertel gehen Banken insgesamt von einer leichten Zunahme der Nachfrage nach Firmendarlehen aus.