Woher kommt also dieser Sachzwang, den Banken so viel Zins zu zahlen? Der Grund ist, vereinfacht gesagt, dass die Banken zu viel Reserven haben. Dies lässt sich am besten durch die Guthaben darstellen, welche die Banken bei der SNB auf Sicht halten. Das tun wir in unserer Grafik der Woche.