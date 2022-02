Die Aktie der Credit Suisse sinkt am Freitag im frühen Handel über 2 Prozent auf 8,43 Franken. Das ist der tiefste Stand seit dem 24. Januar, als die Aktie ein Niveau von 8 Franken erreichte. Der Titel hatte bereits am gestrigen Donnerstag nach Vorlage der Jahreszahlen über 6 Prozent verloren.

Die Aktie der Credit Suisse hat in den letzten zwölf Monaten 30 Prozent an Wert verloren. Der Titel des Konkurrenten UBS hat im gleichen Zeitraum 44 Prozent gewonnen.

Am Freitag haben viele Analysten ihre Kursziele gesenkt, am deutlichsten Barclays. Die britsche Bank vermindert das Kursziel für Credit Suisse auf bloss noch 7,50 von 8,50 Franken. Die Einstufung lautet weiterhin "Underweight". Er habe infolge der Ergebnisse seine EPS-Prognosen deutlich gekürzt, schreibt der zuständige Analyst. Möglicherweise dauere es bis nach 2023, bis sich bei der Grossbank eine Verbesserung der operativen Performance zeige.

Die UBS senkt das Kursziel für die CS-Aktie auf 8,50 von 9,20 Franken. Die Einstufung lautet weiterhin "Neutral". Die Unsicherheiten um die Grossbank bestünden weiter, schreibt Analyst Daniele Brupbacher. Die Erträge blieben in der gesamten Branche und besonders bei der Credit Suisse unter Druck. Nach dem vierten Quartal 2021 sehe er grosse Unsicherheiten in den Divisionen APAC und IWM in Bezug auf Mitarbeiterbindung und Kundenreaktionen; dazu kämen regulatorische Unsicherheiten und Rechtsstreitigkeiten, so Brupbacher weiter. So rechnet er für die Credit Suisse im laufenden Jahr mit einem Ertragsrückgang von 10 Prozent.

Für die Credit Suisse erwartet die Royal Bank of Canada auch im kommenden Jahr eine ähnliche Entwicklung sowie Gegenwind von der Kostenseite. Die Visibilität, wann sich die Gewinne und die Profitabilität normalisierten, bleibe tief. Neben der tiefen Ertragsbasis aus dem vierten Quartal erschwerten die veränderte Gruppenstruktur sowie der Wechsel im Risikoappetit eine Einschätzung der weiteren Entwicklung. Die Bank senkt das CS-Kursziel auf 9 von 10 Franken.

Für die Bank Vontobel braucht es nun Zeit, das Vertrauen aller CS-Aktionäre wiederzugewinnen. Mit einem umfassenden Managementwechsel und einer neuen Abteilungsstruktur seit Januar 2022 müsse sich die Organisation erst einmal beruhigen. Vontobel senkt das Kursziel für Credit Suisse auf 8,90 von 9,20 Franken. Die Einstufung lautet weiterhin "Hold".

JPMorgan schliesslich stuft das Kursziel für die CS auf 9,50 von 10,60 Franken ab. Die Einstufung lautet weiterhin "Underweight".

(AWP/cash)