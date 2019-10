In der Beschattungs-Affäre nimmt die Credit Suisse Konzernchef Tidjane Thiam aus der Schusslinie. Thiam habe von der Überwachung des zum Erzrivalen UBS gewechselten Spitzenmanagers Iqbal Khan nichts gewusst, sagte Verwaltungsrats-Präsident Urs Rohner am Dienstag. "Wir haben null Anhaltspunkte, dass er darüber informiert war."

Thiam geniesse das volle Vertrauen des Verwaltungsrates und auch von ihm selbst, stellte sich Rohner demonstrativ vor den Konzernchef. Die Verantwortung für den Fall, der bei der Bank einen schweren Reputationsschaden hinterlässt, übernahm Thiams engster Vertrauter: Der für das operative Geschäft zuständige Pierre-Olivier Bouee trat mit sofortiger Wirkung zurück, ebenso der Sicherheitschef des Instituts. Thiam, der die zweitgrösste Bank des Landes aus der Krise geholt hat, bleibt dagegen am Ruder.

Die jüngsten Ereignisse seien zutiefst bedauerlich, da der Ruf der zweitgrössten Schweizer Bank gelitten habe und Fehler gemacht wurden, schrieb der Chief Executive Officer in einem internen Memo, in das Bloomberg News Einblick hatte.

Auslöser des Affäre war ein Ereignis, das eher in einen Krimi als in die so um Diskretion bemühte Welt der Schweizer Privatbanken passt: Khan, der grösste Hoffnungsträger der Branche, wurde Mitte September in der Zürcher Innenstadt verfolgt. Er stellte den Mann, fotografierte sein Auto, schrie um Hilfe und zeigte ihn schliesslich bei der Polizei an. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen Privatdetektiv handelte, den die Credit Suisse angeheuert hatte. Der Vorfall kam an die Öffentlichkeit und die Bank in Erklärungsnot.

«Falsch und unverhältnismässig»

Wie in solchen Fällen üblich gab das Geldhaus eine Untersuchung in Auftrag. Die renommierte Anwaltskanzlei Homburger führte 14 Interviews und wertete auch den Messenger-Austausch aus - mit Ausnahme von privater Kommunikation, die teilweise gelöscht wurde. Nach einer rund einwöchigen Untersuchung kamen die Anwälte zum Schluss, dass Bouee einen Mitarbeiter beauftragt hatte, eine Überwachung Khans einzuleiten.

Bouee wollte damit offenbar verhindern, dass Khan Mitarbeiter oder Kunden zu seinem neuen Arbeitgeber mitnimmt. Die Überwachung übernahm dann eine externe Firma. Der Bank zufolge ergab die Untersuchung keine Anhaltspunkte dafür, dass Khan versucht hätte, Mitarbeiter oder Kunden abzuwerben.

Credit-Suisse-Präsident Rohner erklärte, der Auftrag zur Überwachung Khans sei falsch und unverhältnismässig gewesen und habe dem Ruf der Bank und dem ganzen Finanzplatz Schweiz geschadet. Er entschuldigte sich bei Khan und seiner Familie, aber auch bei den eigenen Mitarbeitern, Kunden und Aktionären. Er sprach auch den Angehörigen eines privaten Ermittlers, der in die Überwachung involviert war und dem Anwalt der beauftragten Sicherheitsfirma zufolge Selbstmord beging, sein Beileid aus.

Der Bericht habe bestätigt, dass die Überwachung von Iqbal Khan ein absoluter Einzelfall gewesen sei und die betroffenen Personen die volle Verantwortung trügen, sagte Thiam in dem Memo. Es seien schwierige Fragen zu Kultur und ethischen Standards aufgeworfen worden. Der Board habe rasch auf diese reagiert, fügte er hinzu.

Thiam hat noch nicht öffentlich mitgeteilt, wann er erstmals von der Bespitzelung erfahren hat. Er nahm am Dienstag nicht an einer Pressekonferenz in Zürich teil, bei der die Bank die Ergebnisse ihrer Untersuchung vorstellte.

Zerrüttes Verhältnis

Rohner sieht Konzernchef Thiam durch die Untersuchung komplett entlastet. "Vor diesem Hintergrund weisen wir auch in aller Form die in den vergangenen Tagen geäusserte Infragestellung der persönlichen und beruflichen Integrität unseres CEOs zurück." Anlass für die Spekulationen, ob Thiam von der Beschattung wusste, ist einerseits die enge Beziehung zu Bouee.

Die beiden Franzosen haben schon vor der Credit Suisse bei mehreren Unternehmen zusammengearbeitet. Dazu kommt die komplizierte Beziehung zwischen Thiam und Khan. Vor vier Jahren hatte der CEO der noch relativ unerfahrenen Khan zum Chef des Vermögensverwaltungsgeschäfts befördert. Diese Aufgabe löste der mit zwölf aus Pakistan eingewanderte Khan mit Bravour, den Vorsteuergewinn seiner Division konnte er mehr als verdoppeln.

Doch Rohner zufolge kam es zwischen den beiden im Januar auf einer privaten Party zum Streit. Später habe sich gezeigt, dass eine langfristige vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht mehr möglich sei und Khan die Credit Suisse verlassen wolle.

Umbau unter Thiam

Der 57-jährige Thiam hat die Credit Suisse durch einen tiefgreifenden Umbau gesteuert - von einer Investmentbank hin zu einem Vermögensverwalter für reiche Privatkunden. Und die neue Ausrichtung trägt Früchte: Im vergangenen Jahr erzielte Credit Suisse einen Gewinn von 2,1 Milliarden Franken und steht damit wesentlich besser da als etwa die Deutsche Bank, die etwa zur gleichen Zeit auf einen Sanierungskurs einschwenkte.

"Die CS Group ohne Tidjane Thiam wäre heute eine ganz andere Bank, die wesentlich schlechter für die Zukunft gerüstet wäre", erklärte ZKB-Analyst Javier Lodeiro. In den vergangenen Tagen hatten bereits die Grossaktionäre Harris Associates und Eminence Capital Thiam den Rücken gestärkt. Zum neuen Chief Operating Officer ernannte Credit Suisse James Walker. Der britisch-amerikanische Doppelbürger ist seit 2009 bei der Bank und arbeitete zuvor unter anderem bei Barclays und Merrill Lynch.

