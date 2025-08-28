96 Prozent der Mitglieder der Bankiervereinigung erwarten im zweiten Halbjahr 2025 ein konstantes oder steigendes Beschäftigungsniveau. Dies geht aus dem am Donnerstag publizierten Bankenbarometer hervor. Bereits 2024 nahm die Zahl der Beschäftigten demnach leicht zu: Rund 159'500 Personen arbeiteten im Bankensektor, ein Plus von 1,1 Prozent gegenüber dem Jahr davor.