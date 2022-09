Es gibt auch andere Gründe, warum bei den grossen Banken keine Alarmglocken läuten. Den Geldhäusern hierzulande helfe die gute Ausgangslage, erklärt S&P-Analyst Harm Semder. Die Corona-Risiken für Banken seien nicht wie erwartet eingetreten. "Viele Institute haben also ihre Risikovorsorge neu zugeteilt, um der verschlechternden Wirtschaftslage Genüge zu tun." Es kommt auch ein anderer Puffer hinzu: "Der Verschuldungsgrad von Privathaushalten und Unternehmen in Deutschland ist insgesamt deutlich niedriger als in anderen Ländern," erläutert Semder. Christoph Schalast, Professor an der Frankfurt School of Finance, schätzt, dass der Anteil notleidender Kredite aktuell in der Regel signifikant unter einem Prozent liege.