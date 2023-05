Die Entwicklung kommt nicht ganz überraschend. Fachleute warnen schon seit einiger Zeit davor, dass insbesondere die Turbulenzen im Bankensektor der USA und Europa auf der Kreditvergabe lasten könnten. In den USA sind die Turbulenzen unlängst wieder hochgekocht, die angeschlagene Regionalbank First Republic musste durch die Grossbank JPMorgan Chase übernommen werden. In Europa musste vor einigen Wochen die Schweizer Grossbank Credit Suisse von der zweiten grossen Schweizer Bank UBS übernommen werden.