Angesichts des Einbruchs im Deal-Segment ist der Gewinn im Schlussquartal des Geschäftsjahres um 57 Prozent abgesackt. Die Gesamterträge im Investmentbanking fielen im Berichtszeitraum bis 30. November um 52 Prozent auf 568,5 Millionen Dollar (529,5 Millionen Euro), wie die New Yorker Bank am Montag mitgeteilt hat. Analysten hatten indessen in einer Bloomberg-Umfrage im Mittel sogar mit einem Rückgang auf 550,4 Millionen Dollar gerechnet.